«Quindi pensate che io sia finito. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. Ho dovuto combattere per tutta la vita. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano spezzarmi, ma mi hanno solo reso più forte. Altre volevano approfittare di me, ma mi hanno solo reso più furbo. E ora pensate che si finito? A tutti voi, ho una sola cosa da dirvi: io non sono come voi, perché non sono voi. Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando». È il messaggio lanciato dall'attaccante 38enne del Milan su Instagram, un video con alcuni gol dello svedese in cui Ibra chiarisce l'intenzione di proseguire a giocare a calcio. Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA