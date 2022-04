Ci potrebbe essere un fondo arabo nel futuro di Milan e Lille. Questo è quanto scrive il quotidiano francese «L’Equipe». Si tratterebbe di Investcorp «fondato nel 1982 per consentire alle famiglie benestanti del Medio Oriente di investire in progetti nei mercati sviluppati». Il club rossonero, al momento, è primo in classifica a +2 dall’Inter (che ha una gara da recuperare) e stasera sarà in campo a San Siro contro il Genoa (ore 21). Sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati