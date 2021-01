Apprensione per Calhanoglu in occasione del posticipo di lunedì sera tra Milan e Cagliari. Il turco non si è allenato per il secondo giorno di fila e adesso è in dubbio per la trasferta in Sardegna. Rientra, invece, in gruppo Theo Hernandez: il terzino non aveva partecipato alla sessione di ieri. Attorno al fantasista rossonero, che in questi giorni potrebbe firmare il rinnovo del contratto (è attesa la fumata bianca), c’è grande preoccupazione da parte dei tifosi. In molti sui social temono che si possa trattare di una positività al coronavirus, ma è bene ricordare che nella serata di ieri il club di via Aldo Rossi avevano comunicato la negatività di tutti i tamponi molecolari del gruppo squadra, smentendo di fatto le indiscrezioni e i timori di qualche ora prima. Intanto, continua l’emergenza. Perché Stefano Pioli non avrà a disposizione Gabbia e Bennacer per infortunio, Rafael Leao per squalifica e Krunic e Rebic perché ancora positivi al coronavirus. Potrebbe, però, rientrare Saelemaekers, che oggi ha svolto la seduta in gruppo, la prima dopo settimane. Il belga potrebbe anche andare in panchina. Con Castillejo, Brahim Diaz e Hauge a supporto di Ibrahimovic.

Ultimo aggiornamento: 19:14

