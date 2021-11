Primo derby in nerazzurro per Simone Inzaghi, che ai tempi della Lazio si è tolto delle gran belle soddisfazioni. Vincere con il Milan significherebbe andare a -4 dai rossoneri. L’obiettivo è evitare il -10: «Abbiamo bisogno di una vittoria», ha detto il tecnico dell'Inter senza nascondersi. «Sarà una partita intensa. Sappiamo tutti cosa significhi un derby cittadino, l’importanza per i tifosi e la società. Vogliamo chiudere al meglio queste sette partite sapendo che sarà una gara fondamentale».

Milan-Inter, la conferenza di Inzaghi

«Io ho avuto la fortuna di giocarne tanti da giocatore e allenatore, di derby. Sono due partite a sé in un campionato, che si preparano da sole. Dipende quando capita, adesso arriva dopo la Champions quindi abbiamo avuto pochi giorni ma ho visto gli occhi giusti dei giocatori, molta convinzione. Sappiamo che per noi è importante. Stiamo facendo ottime cose perché stiamo facendo una buonissima Champions, 24 punti in 11 partite in A. In Germania o Spagna saremmo a uno-due punti dalla vetta. Complimenti a Napoli e Milan, ma noi dobbiamo fare una grande partita che aumenterebbe le nostre convinzioni».

Fiducia in Dzeko

«Secondo me gli scontri diretti li abbiamo fatti bene. Sappiamo come è andata con la Juventus, con l’Atalanta abbiamo sbagliato un rigore e con la Lazio 75’ sono stati ottimi. Domani abbiamo una grande occasione, siamo partiti male in questo ciclo con la sconfitta di Roma e poi abbiamo fatto cinque vittorie e un pareggio. Ci hanno dato ottime convinzioni ma domani è fondamentale fare risultato».