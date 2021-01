È Massimiliano Irrati di Firenze l'arbitro desisgnato per Milan-Juventus, big match della 16esima giornata del campionato di Serie A in programma il 6 gennaio alle 20.45. Valeri dirigerà Sampdoria-Inter, mentre Lazio-Fiorentina è stata affidata ad Abisso. Per Atalanta-Parma c'è Sacchi, Crotone-Roma sarà diretta da Piccinini, Napoli-Spezia da Mariani.

Ultimo aggiornamento: 13:40

