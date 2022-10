Diretta Milan-Juventus 0-0, primo squillo di Milik, i bianconeri si affacciano in area avversaria

Un San Siro tutto esaurito freme per una delle partite più attese dell’anno: Milan-Juventus. Pioli e Allegri devono fare i conti con l’infermeria piena e le fatiche di Champions League, ma non possono permettersi il lusso di pensare al turnover. Il Diavolo a Empoli ha conquistato tre punti rocamboleschi in pieno recupero, dimostrando carattere e voglia di vincere e lottando su ogni pallone. Al tempo stesso Pioli ha perso diversi a partita per infortunio e la coperta è estremamente corta. La Juve ha ripreso la marcia in campionato con una vittoria: il 3-0 al Bologna ha dato ossigeno, oltre a 3 punti preziosi. Si riparte da lì, da un attacco che funziona: Milik è diventato imprescindibile, Vlahovic ha ripreso la marcia. E in attesa di Di Maria, ancora squalificato, i bianconeri provano a riprendere continuità.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, Brahim Diaz, Pobega; Giroud.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Origi, Thiaw, Krunic, Vranckx, De Ketelaere.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, McKennie, Gatti, Miretti, Rugani, Soule, Paredes, Fagioli.

Dove vedere Milan-Juventus

Il calcio d'inizio è fissato per le 18.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.