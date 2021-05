Juventus, Pirlo rifiuta bilanci: «L'obiettivo è restare concentrati»

Non è ancora tempo di bilanci, di pensare al futuro o al mercato. Pirlo sa che molto di tutto questo passerà dalla partita di domani, perché battere il Milan permetterebbe alla Juventus di fare un passo verso la Champions, Uefa permettendo.

Rosa al completo: “Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e si sono allenati tutti bene, avrò ampia scelta. Rabiot partirà dall’inizio, è entrato bene contro l’Udinese, ha dato l’esempio. Morata sta bene ed è a disposizione”.

Donnarumma: “Fortunatamente non è un problema mio, Gigio è un giocatore del Milan e sono problemi loro. Lo ritengo uno dei migliori al mondo: è un professionista esemplare e gli faccio i complimenti”.

Stimoli: “Il rischio di non giocare la Champions come sanzione imposta dall’Uefa non influisce sul nostro obiettivo: qualificarci sul campo. Non guardiamo ciò che succede fuori”.

Uefa-Superlega, continua lo scontro: ecco cosa rischiano davvero Juve, Real e Barça

Mckennie: “Sta bene, è dimagrito, una cosa che gli abbiamo messo in testa da un po’ di tempo. Deve essere un professionista al 100% e non solo a metà, perché quando giochi a questi livelli devi essere focalizzato”.

Ronaldo: Dopo un po’ di critiche Cristiano ha risposto sul campo. Il duello con Ibra? L’età non è un problema perché sono tra i migliori. Per le squadre in cui giocano la loro età non è assolutamente un problema”.

Superlega, l'ira di Juve, Real e Barça: «Intollerabili le minacce dell'Uefa»

Bilancio: “Non è il momento di fare bilanci o pensare al futuro. Abbiamo ancora partite importanti da giocare, quindi il nostro obiettivo è stare concentrati”.

Szczesny: “Solo perché escono delle voci su un altro portiere sembra che il nostro vada in difficoltà ma non è così. A tutti capita di sbagliare. E’ sereno, concentrato e domani giocherà titolare”.