Brutto colpo per il Milan, che dopo aver perso Davide Calabria e Theo Hernandez per infortunio (probabilmente salteranno entrambi almeno l'Empoli) e in ansia per le condizioni di Sandro Tonali, che ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, rischia di perdere per diverso tempo anche il suo portiere Mike Maignan.

Il numero 1 francese si è infortunato ieri ad un polpaccio nella partita di Nations League contro l'Austria: la diagnosi è lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Maignan dovrebbe star fuori 2 o 3 settimane: rischia dunque di saltare sia la trasferta di Empoli, sia la doppia sfida contro il Chelsea in Champions League, sia ovviamente il big match di San Siro contro la Juventus.