Resto o vado? Il dubbio amletico di Paolo Maldini, che ha sì il Milan nel cuore, ma che deve fare i conti con un ad, Gazidis, che si è intromesso troppo spesso in vicende tecniche, che sarebbero spettate eslcuisivamente all'ex bandiera rossonera. Per Maldini sono settimane di riflessione, queste, da direttore tecnico del Milan, il quale è tornato regolarmente al lavoro dopo aver debellato l’infezione da coronavirus.



La posizione di Maldini, da tanto tempo e da tante fonti, viene definita, da molti, in bilico dopo il licenziamento dell’amico ed ormai ex collega, Zvonimir Boban, ma, nelle intenzioni dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, ci sarebbe quella di una conferma dell’ex capitano del Diavolo (soprattutto per volere della proprietà made in Elliott).



Per il Milan, dunque, la palla è tra i piedi di Maldini. Spetterà al dirigente rossonero decidere se restare o meno nel management del club di Via Aldo Rossi. L'ex capitano del Milan vuole infatti avere carta bianca e potere decisionale sugli acquisti del Diavolo che verrà. Un po' come ha fatto la scorsa estate, andando a pescare quel Theo Hernandez, tra l'altro, grande rivelazione del Milan di questa stagione. Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA