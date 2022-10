Milan-Monza live dalle 18: che sfida con Berlusconi e Galliani

Dopo la vittoria contro il Verona, i rossoneri sono a caccia dei tre punti per restare nelle prime posizioni. Pioli dovrebbe confermare Leao in attacco, mentre a centrocampo c’è la possibilità che giochi Bennacer insieme a un Tonali in grande forma. In difesa dovrebbe giocare Gabbia insieme a Tomori. Palladino dovrebbe invece riproporre la coppia Caprari-Gytkjaer, mentre in mezzo dovrebbero giocare Pessina e Sensi.