«Il gol era valido, senza dubbi e senza tanti lavorii. Il fuorigioco è chiarissimo, non ci sono interpretazioni, a meno che non ci sia adesso la nascita di nuovi maghi. La regola del fuorigioco recita: essere in fuorigioco non è di per sé un'infrazione». L'ex arbitro Paolo Casarin spiega così l'episodio del gol annullato nel finale di gara a Kessie in Milan-Napoli per un fuorigioco di Giroud a Radio anch'io sport.

«Diventa un'infrazione se questa persona partecipa con il gioco o contro l'avversario, cosa avvenuta ad esempio a Bergamo, in Atalanta-Roma. Quello di San Siro non può essere messo nell'ambito dell'interferenza. L'infrazione di fuorigioco c'è unicamente se si impedisce di giocare il pallone all'avversario, contendendogli il pallone o tentando chiaramente di giocarlo è una azione evidente che impatta sulla capacità dell'avversario.

Giroud - aggiunge Casarin - tra impedire, contendere, tentando e facendo non ne ha fatta una. Tutto il resto che è stato inventato non c'entra. Oggi si dovrebbe scrivere all'Ifab, il calcio non ha bisogno di invenzioni, si deve chiarire che il giocatore a terra non è mai punibile. Il fuorigioco è una regola fondamentale, se la si conosce bene quello di ieri non era un problema».