Milan-Napoli, Hernandez è un caso: post contro l'arbitro, rischia grosso

È diventato un piccolo caso quello relativo a Theo Hernandez, terzino del Milan ieri in campo contro il Napoli e protagonista del concitato episodio da rigore rivisto al Var e non assegnato dall'arbitro Pasqua. Il milanista, a fine gara, ha caricato sui social una foto del direttore di gara con tre emoji non proprio gentili nei suoi confronti: il post è rimasto in rete per pochi minuti prima della sua cancellazione ma ora il difensore rischia anche un serio provvedimento disciplinare.

Ti lascio foto che dimostrail rispetto che ha lui per l'arbitro 👍🏼 #TheoHernandez pic.twitter.com/yK7hInDGmx — Flavia Pst (@flaviapst) March 15, 2021

