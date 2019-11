Ultimo aggiornamento: 20:25

«Ero sicuro che avremmo fatto una buona partita».è contento del suo Milan dopo il pari contro il Napoli a San Siro. «Abbiamo giocato e lottato contro una squadra molto forte, peccato non aver fatto un gol in più, potevamo vincerla. Ho trovato molta disponibilità in questo gruppo, serve tempo per fare bene perché sono qui solo da poco. L’atteggiamento mi è sempre piaciuto, qualche piccola disattenzione l’abbiamo pagata a caro prezzo ma stiamo cominciando a giocare da squadra».«Purtroppo siamo quasi a dicembre, ora ci si aspettano i risultati oltre alle prestazioni ed è giusto così», ha aggiunto a Sky Sport. Piatek ha lavorato tanto per la squadra stasera, è importante continuare a creare azioni da gol: per gli attaccanti è così, si va a periodi, ma ora deve reagire e credere nelle sue qualità. Ci servono i suoi gol.è un giocatore vero, sa dettare i tempi, è intelligente e ho bisogno di calciatori come lui che sappiano leggere la partita. Mi auguro che la sua condizione fisica gli permetta di avere continuità, ora».