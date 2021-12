Milan, Pioli pensa già a Spalletti: «Una settimana per battere il Napoli»

Il Milan di Stefano Pioli si salva a Udine all’ultimo respiro grazie a Zlatan Ibrahimovic e non allunga in testa. «Ci è mancata molta lucidità nelle scelte, quando trovi una squadra così chiusa in difesa le giocate individuali possono darti una mano ma non ci siamo riusciti» - ha detto Pioli a fine gara - «Il gol concesso ci ha tolto anche convinzione e la partita si è complicata, da questo punto di vista sono molto soddisfatto della reazione di carattere».

E adesso il Napoli di Spalletti, un faccia a faccia di alta classifica che non deciderà nulla ma indirizzerà la corsa. «Noi vogliamo vincerle tutte quando andiamo in campo, la squadra ha voluto non perdere a Udine e ci è riuscita» - ha continuato a Dazn - «L’anno scorso abbiamo fatto 43 punti nel girone d’andata, siamo a 39 ora e possiamo migliorarci, quello è l’obiettivo. Giroud è il più prossimo al recupero ma vediamo. Ora dobbiamo sia lavorare che recuperare le energie, abbiamo una settimana piena per prepararci alla gara contro un grande avversario, di qualità. Vogliamo vincere contro il Napoli».