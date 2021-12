Pioli e il periodo no del suo Milan: «Ma che doveva fare Giroud?»

Milan ko, ma Stefano Pioli difende i suoi. «Non siamo stanchi, abbiamo corso tanto stasera. Ma abbiamo perso contro una squadra forte e che conosciamo, ma a me il Milan è piaciuto: ci è mancata la giocata giusta e abbiamo sbagliato qualche decisione» ha detto a fine match contro il Napoli. «Per me è una delle partite più belle che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, peccato per il gol preso in quel modo e per la gestione nel primo tempo. Abbiamo rischiato i duelli con il Napoli, è stata una partita vera e energica, ci è mancato un pizzico di fortuna. Abbiamo speso tanto fin qui, come tutte le squadre di un certo livello, ma l'abbiamo gestita bene contro un avversario forte».

Grande attenzione all'episodio che ha deciso di fatto il risultato: nel finale Massa ha annullato il gol del pari di Kessie per un fuorigioco molto discusso dei rossoneri. «Io lo so che ora diranno tutti che è il regolamento e che quindi la decisione è giusta, ma un giocatore che è per terra e non fa niente per intervenire, cosa deve fare?» ha chiesto con un pizzico di ironia Pioli a Dazn. «La squadra meritava questo pareggio, mi dispiace: lecchiamoci le ferite e pensiamo a mercoledì».