Il Milan ritrova Calhanoglu e Theo: «Ma il Napoli è forte e in ripresa»

Il big match del turno di Serie A va di scena a San Siro tra il Milan di Pioli e il Napoli di Gattuso, in campo per due obiettivi differenti. «Il Napoli è una squadra che gioca un bel calcio, che ha qualità. Hanno vissuto un momento delicato ma ora si sono compattati con il loro allenatore», ha detto Pioli in conferenza. «Restano tra le squadre più forti del campionato e sarà una gara complicata per noi. Eredità di Gattuso al Milan? Qui aveva fatto un ottimo lavoro portando la squadra in Europa League».

Anche per i rossoneri ci sarà qualche problema di formazione. «Calabria e Romagnoli hanno ancora qualche problema e sono in dubbio, domattina vedremo come staranno tutti. Recupereremo Calhanoglu, Rebic e Hernandez, tutti gli altri non saranno a disposizione per il Napoli. Meite sta bene, ma Tonali ha rifiatato di più, credo possa essere titolare» ha continuato Pioli. «Ci prepariamo ogni volta per andare in campo e vincere, sceglierò la migliore squadra per poter battere il Napoli. Scudetto? Pensiamo alle partite, per prima quella di domani. Abbiamo giocato tanto fin qui, ma la più importante è quella col Napoli. Non possiamo fare conti. All’andata ci hanno messo in difficoltà ma siamo riusciti a prenderci i tre punti, il campionato è ancora tutto da decidere. Juventus-Napoli rinviata? Noi non vogliamo spostare niente, anzi speriamo di andare avanti in Europa e giocare ancora ogni tre giorni. Le altre decisioni non ci interessano».

