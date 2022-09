Milan, Pioli in emergenza in attacco si affida al sempreverde Giroud

Il Milan si affida a Giroud: squalificato Leao e infortunati Rebic e Origi il peso dell'attacco verterà sull'esperto centravanti francese che decise l'anno scorso la sfida del Maradona. Pioli può contare sul grande entusiasmo per l'effetto della vittoria sulla Dinamo Zagabria, un successo in Champions ritrovato dai rossoneri dopo nove anni di attesa.

Un esame importante contro il Napoli, le due squadre sono prime in classifica con l'Atalanta. Rossoneri già concentratissimi sulla sfida di domenica al Meazza: ieri nonostante il giorno libero gran parte dei giocatori ha comunque raggiunto Milanello per allenarsi. Assenza pesante quella di Rafa Leao, Paolo Maldini sa dell'importanza dell'attaccante e nel prepartita di Champions League contro la Dinamo Zagabria ha mandato un messaggio al giocatore sottolineando che per il rinnovo è essenziale la sua volontà. Nulla è ancora definito, il club ci lavorerà nelle prossime settimane.

Sulla sinistra nei tre alle spalle di Giroud potrebbe essere schierato Diaz, dopo la prova convincente contro la Dinamo, oppure Saelemaekers con Messias sull'altra fascia, oppure a posizioni invertite. Dubbi che l'allenatore rossonero chiarirà prima della partita. È certa però la presenza di De Ketelaere sulla trequarti e di Giroud come punta. Un avvio di stagione eccellente per il francese che ha già realizzato 4 gol in otto presenze, 3 dei quali in campionato. Attaccante francese che però non potrà riposarsi durante la sosta perché è stato convocato insieme a Theo Hernandez e Maignan per la Nations League. E se l'attacco per l'assenza di tre pedine importanti può preoccupare i tifosi rossoneri, la difesa dovrà ritrovare la lucidità e la compattezza della passata stagione.

Un test importante contro il miglior attacco del campionato con 13 gol e brillantissimo in Champions con 7 gol nelle prime due partite. Kalulu e Tomori formeranno la coppia di difensori centrali, tra le più forti di tutta la serie A, determinante l'anno scorso per lo scudetto vinto dai rossoneri. Linea a quattro che verrà completata da destra da capitan Calabria e a sinistra da Theo Hernandez che oltre a contribuire alla fase difensiva fa la differenza nella spinta sulla fascia. Fondamentale è l'apporto in copertura dei due centrali di centrocampo, Bennacer e Tonali che sono preziosi nei recuperi e nella fase di non possesso e nello stesso tempo riescono sempre a ribaltare le azioni con velocità ed incisività. I due centrocampisti che assicurano equilibrio nel 4-2-3-1 di Pioli. Il Milan in queste prime sei giornate ha confermato la pericolosità del reparto offensivo: con 12 gol messi a segno la squadra rossonera ha il secondo migliore attacco (con Udinese e Inter) alle spalle del Napoli.