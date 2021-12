Theo Hernández dà forfait e non sarà presente questa sera per la sfida contro il Napoli a San Siro. L'esterno del Milan, inizialmente convocato, è stato tolto dalla lista a causa di un peggioramento dello stato febbrile. Già in settimana non aveva potuto allenarsi al meglio per la sindrome influenzale ed era quindi in dubbio per il big match di stasera.