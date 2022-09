Milan-Napoli, Pioli recrimina: «Non puoi perdere se giochi così»

Stefano Pioli pensava a una gara scudetto, un match che non va bene al suo Milan contro il Napoli. «C'è delusione perché non dovevamo perdere. È stata una serata dove meritavamo di più e abbiamo fatto tutto al meglio tra la condizione fisica e mentale. Nelel due aree non ci abbiamo messo determinazione, quella che serve» ha spiegato a Dazn dopo la partita.

«Non sono contento. Quando si gioca così bene non si può mai perdere e non sono felice. Eravamo l'unica squadra imbattuta tra le migliori in Europa ed è un peccato perderla con una prestazione del genere» ha continuato Pioli. «Stiamo subendo troppi gol, ci lavoreremo. Il Napoli ha creato come al solito ed è una squadra che solitamente crea tanto. Non avrei tolto Calabria, ha accusato un problema al flessore mentre stava rientrando in campo».