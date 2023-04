Milan-Napoli, le ultimissime: Pioli ritrova anche Kalulu

Pierre Kalulu è recuperato, ha svolto l'intera seduta in gruppo con i rossoneri questa mattina a Milanello e sarà disponibile per l'andata dei quarti di finale di Champions in programma domani sera contro il Napoli. Il giovane difensore francese quindi entra in corsa per una maglia da titolare ma dovrebbe partire dalla panchina: Pioli infatti dovrebbe partire con la coppia centrale difensiva compsta da Tomori e Kjaer, quella schierata al Maradona contro il Napoli e che funzionò molto bene.

In generale la formazione rossonera dovrebbe essere la stessa o molto simila a quella che il tecnico schierà nella sfida di campionato vinta 4-0 a Fuorigrotta. In porta Maignan, terzini Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali e Krunic. Dietro l'unica punta Giroud nel Milan di domani sera al Meazza ci saranno Brahim Diaz, Bennacer e Leao.

Tutti al lavoro nell'allenamento mattutino a Milanello. Assente Zlatan Ibrahimovic (alle prese con l'infortunio muscolare rimediato con Nazionale svedese). Non si sono allenati con il gruppo i giocatori non inseriti in lista Champions: Dest, Bakayoko, Vranckx, Tatarusanu e Adli.