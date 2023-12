Milan al bivio in Champions, per Pioli è dentro o fuori: «Con il Newcastle vale come una finale»

Una finale. La gara di Newcastle, ultima del girone di Champions, è da dentro o fuori. Stefano Pioli si gioca la panchina: «Si tratta del primo bivio stagionale, nel senso che rimanere in Europa è un nostro obiettivo. Abbiamo una possibilità di vincere senza guardare gli altri. Siamo concentrati, quindi le motivazioni, l’attenzione, la concentrazione e la determinazione saranno al massimo», ha detto il tecnico rossonero a Milan Tv. Non sarà facile sfidare i Magpies: «È tra gli avversari che cambiano di più per atteggiamento, intensità, energia e qualità di prestazione tra le partite casalinghe ed esterne. Al St. James Park, infatti, hanno perso solo contro il Borussia Dortmund e il Liverpool. Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario energico, intenso e fisico, soprattutto nell’approccio alla partita. Dobbiamo prepararci ad affrontare questo tipo di avversario. Vincere partite del genere richiede prestazioni di alto livello», ha proseguito Pioli. E ancora: «Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek hanno sempre detto che è lo stadio più caldo, più caloroso e più energico di tutta la Premier. E noi abbiamo già vissuto stadi come Anfield, il Tottenham Stadium e Stamford Bridge. Dobbiamo essere preparati e giocare una grande gara, abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa». Per quanto riguarda la formazione, continua l’emergenza difesa nel Milan. Ci sarà ancora Theo Hernandez accanto a Tomori, con Calabria (squalificato in campionato) e Florenzi terzini. Rientra Rafael Leao, mentre Okafor può andare in panchina.