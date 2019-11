Lucas Paquetà non le manda a dire e critica l'ex allenatore del Milan, Marco Giampaolo, elogiando invece Stefano Pioli che ne ha preso il posto sulla panchina rossonera. «Cosa non ha funzionato? Credo che i fattori in gioco siano tanti - afferma il centrocampista in un'intervista a Sky -. Per me in particolare essere rimasto fuori in alcune partite. Ho cercato di continuare sempre a lavorare per essere sempre nelle condizioni di scendere in campo. Penso che ora con Pioli la squadra sia più a suo agio». «Prima qualcuno non era nella posizione giusta - aggiunge Paquetà -, qualcun altro invece in una posizione che non gradiva. Se un giocatore viene utilizzato nella posizione che preferisce rende di più. Adesso questo sta succedendo, dobbiamo solo migliorare. Pioli è molto diretto nel chiederci determinate cose e questo ci aiuta. Quando ricevi troppe informazioni resti un pò confuso, ma con lui è tutto più chiaro e gli piace essere chiaro. Fa in modo che i giocatori possano giocare nella posizione che preferiscono. Questo fa sì che tutti possano dare il massimo e aiutare il Milan». Ultimo aggiornamento: 17:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA