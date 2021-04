Il Milan non può più sbagliare. Il quarto posto è sempre stato il vero obiettivo del club di via Aldo Rossi. Il ritorno in Champions non si può fallire. A Parma i rossoneri, quindi, cercano punti importanti: «Non pensiamo più agli errori commessi contro la Sampdoria», ha detto Stefano Pioli.

Milan-Sampdoria, i voti: magia di Quagliarella, Hauge salva il Diavolo

APPROFONDIMENTI LE PAGELLE Milan-Sampdoria, i voti: magia di Quagliarella, Hauge salva il Diavolo LUNCH MATCH Milan-Samp 1-1: Hauge risponde a Quagliarella. E l'Inter stasera... VERSO LA SAMP Milan, riparte la rincorsa Champions. Pioli: «Non vogliamo... LA COLLABORAZIONE Bmw, nuova partnership pluriennale con il Milan. E' primo accordo... A.C. MILAN Serie A, c'è l'accordo tra Milan e Bmw: avviata una...

Parma. «Non dobbiamo pensare a quante gare mancano. La partita di domani andrà affrontata al massimo delle nostre possibilità e meglio di quella con la Sampdoria. Sarà un avversario difficile, che gioca velocemente e con qualità».

Parma, ecco come sarà il "magico" stadio Tardini: «Potrà contenere o amplificare i cori»

Settimana. «Siamo concentrati sui nostri obiettivi, ma siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni all’altezza».

Calabria e Mandzukic. «Spiace che Davide sia ancora fuori, ma sta meglio e dovrebbe rientrare settimana prossima. Mario è stato sfortunato ma è un grande uomo e un grande professionista. Non è ancora al meglio ma ci può dare tanto in queste uscite».

Milan, aspettando Madzukic il grande assente rossonero

Errori con la Sampdoria. «Non possiamo pensare solo a quello che non siamo riusciti a fare, ma conta la gara di domani. Se siamo bravi a mantenere la media punti tenuta fino a ora possiamo chiudere a 80 punti».

Pressioni. «Se le sappiamo reggere? Assolutamente sì. Abbiamo superato tanti step in questo anno e mezzo e lo abbiamo fatto a livello mentale».

Milan-Samp 1-1: Hauge risponde a Quagliarella. E l'Inter stasera può allungare