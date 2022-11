Il Milan va a Cremona, Pioli: «Lì ho segnato il mio unico gol in A. Tottenham? Saranno gare difficili»

Senza Theo Hernandez e Giroud il Milan affronta la Cremonese nella penultima gara del 2022. «Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi. Loro sono motivatissimi e molto determinati. Ho un gran ricordo da giocatore perchè a Cremona ho segnato il mio unico gol in Serie A. Pensavo ad un campionato equilibrato, nessuno si aspettava che il Napoli facesse così tanti punti. Dobbiamo restare attaccati a loro», ha detto Stefano Pioli, che ha poi commentato il sorteggio di Champions. I rossoneri affronteranno il Tottenham agli ottavi: «Saranno partite difficili contro una squadra forte allenata da un allenatore che ci conosce. Sarà una grande sfida che vogliamo giocarci con grande fiducia. Se sono soddisfatto? Squadre perfette non esistono. Il nostro livello dovrà essere altissimo, dobbiamo giocare con la convinzione di poter superare anche questo turno. Il Milan ha numeri negativi nella sua storia contro le squadre inglesi, cercheremo di fare del nostro meglio. Antonio Conte? È un grande allenatore che ha vinto ovunque. Chi potrà per noi essere decisivo? Chiunque deve entrare in campo pensando di essere decisivo».

Su De Ketelaere, Pioli ha aggiunto: «Fino a un certo punto, i nostri trequartisti hanno libertà. Charles, quando noi abbiamo la palla, deve fare quello che si sente e collaborare con i giocatori, poi senza palla ha dei punti di riferimento da rispettare. Come sta Ibrahimovic? Il suo recupero procede bene. Vedremo cosa succederà da qui a febbraio. Spero di avere la miglior squadra possibile per il Tottenham, ma è ancora troppo presto per pensarci. Restiamo concentrati sul campionato».