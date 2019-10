La rovinosa sconfitta contro la Roma all'Olimpico va archiviata. A San Siro arriva la Spal e i rossoneri non possono più sbagliare: «Non dobbiamo risparmiarci, dobbiamo dare qualcosa in più», ha detto Stefano Pioli.



Milan. «Bisogna essere realisti, non è un buon momento, ma abbiamo l’occasione per migliorare la classifica e per dimostrare che siamo migliori di quanto visto domenica».



Stefano Pioli. «Sono un allenatore che sta vicino ai giocatori, che cerca di migliorarli. C’è una bella differenza tra essere un buon gruppo e il diventare squadra. Siamo giovani e c’è bisogno che l’allenatore sia convincente».



Classifica. «In questo momento non dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi, c’è tutto il tempo per migliorare la classifica. Voglio gente motivata, orgogliosa e arrabbiata. Con questa classifica ognuno deve mettere qualcosa in più, i giocatori non si devono risparmiare».



Roma. «Lavoro con la squadra per ottenere risultati migliori, con la Roma c’erano delle situazioni dove dovevamo essere più attenti, soprattutto nel primo tempo potevamo fare molto male all’avversario e sotto questo punto di vista bisogna crescere».



Atteggiamento. «Dobbiamo diventare molto responsabili, indossiamo una maglia prestigiosa in un club prestigioso. I tifosi col Lecce erano 50.000 e credo abbiamo apprezzato lo spirito della squadra. A Roma erano 5000. Ora noi dobbiamo fare qualcosa in più».



Suso. «Non ho dubbi che sia un grande giocatore con grandi qualità. È sbagliato riportare le difficoltà del Milan su un singolo giocatore».



Paura. «Non ho visto una squadra impaurita, non siamo stati inferiori ai nostri avversari per gran parte della partita. C’è tanto da fare, se ci crediamo tutto è possibile».



Zona retrocessione. «Sono sempre preoccupato, devo stare attento a tutto, devo cercare di motivare i calciatori. C'è tanto tempo e vogliamo tornare a vincere già da domani».