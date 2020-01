Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Lo conferma il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa: «Non ha la forma per giocare tutti i 90' ma potrebbe partire dall'inizio. Sceglierò io ma l'ho visto bene, carico e motivato». Pioli conferma che il Milan potrebbe virare sul 4-4-2: «È una possibilità, in settimana abbiamo provato diverse cose. Nei momenti di difficoltà vanno trovate soluzioni».



«Ovvio - aggiunge Pioli - che con Ibrahimovic ci sia un rapporto speciale, un dialogo costante: è un grande campione con una forte personalità, è stato preso per far crescere la squadra ed è al centro del progetto. La prima cosa che mi ha detto è che lui avrebbe pensato a fare il giocatore, l'allenatore sono io». Pioli si augura che Ibrahimovic possa fare da chioccia a Leao che ieri ha definito lo svedese «un fratello maggiore»: «Può essere la guida giusta per Leao? Se Leao ragiona in questo modo vuol dire che ha già capito che dai grandi campioni si possono imparare tante cose. Se sarà intelligente potrà crescere velocemente con Ibra al suo fianco». Pioli intanto non nega la possibilità di una cessione di Piatek: «Come tutti gli allenatori, vorrei spostare l'orologio al 30 gennaio. Dico solo che è convocato e domani può giocare. Non possiamo farci distrarre dal mercato, è troppo importante la nostra quotidianità».



«Spero di avere presto un altro difensore centrale». È il messaggio che Stefano Pioli manda alla dirigenza dopo la cessione all'Atalanta di Mattia Caldara. «Sono state fatte - spiega il tecnico del Milan nella conferenza alla vigilia della gara contro il Cagliari - valutazioni di carattere fisico e tecnico. Ora abbiamo tre centrali di ruolo, compreso Gabbia che è un Under21. Le tempistiche del mercato di gennaio sono particolari. Ovviamente spero di avere presto un altro difensore. Abbiamo anche la Coppa Italia. Vorrei avere la rosa completa a disposizione il prima possibile». Il mercato resta un tema caldo ma Pioli evita di dilungarsi: «Politano? Non faccio nomi, non parlo di giocatori che non sono del Milan».



