Milan, Pioli cerca punti contro la Juventus: «La penalizzazione? Pensiamo a chiudere il discorso Champions. Ma le tempistiche...»

La cinquina alla Sampdoria (20 maggio) e la penalizzazione di -10 inflitta alla Juventus dalla Corte d’appello Federale, hanno spinto il Milan verso il quarto posto. E domani arriva la sfida in casa dei bianconeri, che il Diavolo non può sbagliare. Un match a 20 anni esatti dalla finalissima di Champions dell’Old Trafford, vinta ai rigori dai rossoneri: «Saranno molto determinati e concentrati. È la squadra che insieme al Napoli ha fatto più punti nelle gare casalinghe. E noi dobbiamo cercare di raggiungere il quarto posto e magari qualcosa di più», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Sarà la continuazione di un percorso che ha visto risultati felici e qualche delusione. Non dimentichiamoci mai da dove sono partiti. Vincendo domani, saremmo in Champions. Ma appunto, come detto, è la continuazione di un percorso».

Mourinho pensa a Budapest: Dybala, Smalling e Wijnaldum. Così José gestisce gli assi in vista della finale

Sul futuro: «Non è questo il momento, ci sarà poi tempo di parlare di rinnovi e mercato. Sulla trequarti? Quando la mia addetta stampa batte l’unghia. Pensiamo alla gara. Domani posso dire che giocheremo con Brahim Diaz. In generale, dovremo giocare con il giusto spirito, compattezza ed energia. Vogliamo mettere in campo una prestazione di alto livello». Sulla penalizzazione alla Juventus: «Non è una nostra preoccupazione, non è un nostro problema. Noi vogliamo provare a chiudere il discorso Champions. Detto questo, la tempistica non fa bene. Togliere, mettere, non fa bene». Infine: «Sappiamo che dobbiamo affrontare un’ottima squadra. Hanno fatto un campionato appena migliore del nostro e hanno avuto un cammino inferiore in Champions. Hanno un grande allenatore. Il voto alla stagione? Non lo do.

Possiamo ancora arrivare secondi, terzi, quarti, quinti, sesti. Inutile adesso fare valutazioni».