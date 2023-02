Milan, Pioli: «Berlusconi vede Leao centravanti? Sono sempre d'accordo con lui»

Il Milan arriva da due vittorie di fila, in campionato contro il Torino (10 febbraio) e in Champions con il Tottenham (14 febbraio), dopo un bruttissimo gennaio. Ora, però, il Diavolo prova a ripetersi lontano da San Siro, a pochi passi da Milano, in casa del Monza. «Silvio Berlusconi ha detto che Rafael Leao può fare il centravanti? Sono sempre d’accordo con lui», ha detto Stefano Pioli. «Arriviamo da due buone partite e dobbiamo fare bene anche domani. Il prossimo risultato dirà come sta la squadra. Arriviamo da una settimana positiva», ha continuato. «Tutti vivono i risultati con pancia, noi dobbiamo essere impermeabili sia alle critiche sia agli elogi eccessivi. È il campionato che ti dà la possibilità concreta di giocare la Champions anche l’anno prossimo. Ho visto le cose che volevo vedere. Il Monza? Vanno fatti i complimenti a Raffaele Palladino per il lavoro che sta facendo. Dovremo stare attenti. All’andata il risultato è stato largo, ma è stata una gara difficile. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è una occasione che va sfruttata e per fare tanti punti. Massimo rispetto per una squadra che gioca bene».

Milan-Tottenham 1-0, Brahim Diaz affonda Conte: i rossoneri tornano a sorridere anche in Europa

Le scelte di Pioli contro il Monza

Rispetto alla Champions, rientra Tomori. È ancora out, invece, Bennacer. Ma non ci sarà neanche Calabria per un problema al muscolo dell’anca. In queste ultime partite è cresciuto molto Thiaw: «Io non scopro talenti, lo fa la società. Io li faccio giocare quando li vedo pronti. Ha ottime qualità, ha tutto per diventare un difensore molto forte. Ibrahimovic? La sua condizione sta migliorando. Anche con il Monza sarà a disposizione. Se è nato un nuovo Milan? Stiamo facendo bene, ma possiamo cambiare senza problemi. Dipende da come vedrò la squadra. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Non so quanto andremo avanti così».