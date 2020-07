Il Milan non si arrende: vuole il quinto posto. I rossoneri proveranno a conquistare una vittoria nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Ibrahimovic guiderà l’attacco, mentre il club di via Aldo Rossi pensa al rinnovo: «Zlatan ci ha dato tanto», ha detto Stefano Pioli.



Pareggio Atalanta. «Sono rimasto molto soddisfatto. L’Atalanta è un grande avversario, abbiamo giocato con la stessa fisicità e qualità».



Finale di campionato. «Affrontiamo ogni partita con la giusta convinzione e concentrazione, i particolari continueranno a fare la differenza. Le partite vanno giocate tutte con grande rispetto. La Sampdoria ha messo in difficoltà la Juventus, sta bene, gioca serena perché ha già raggiunto il suo obiettivo. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro».



Quinto posto. «Dobbiamo crederci a fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati dipendono da noi, quindi anche domani servirà una grande partita».



Ibrahimovic. «Zlatan ci ha migliorato in tante cose dal punto di vista di campo, ci ha dato soluzioni che non avevamo. Ibra è una presenza importante sia a livello fisico che tecnico. Crea tanti spazi anche ai compagni. Dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo»-



Ultimo aggiornamento: 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA