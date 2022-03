Milan, Pioli pensa al Napoli: «Ma ho scelto la squadra migliore»

Lo 0-0 venuto fuori nel derby della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter ha deluso tutti, ma non Stefano Pioli che prova a salvare il suo Milan: «Abbiamo giocato una buona partita. Meritavamo qualcosa di più, nell’ottica delle due partite è un buon risultato ma credo che la squadra meritasse di vincere. È un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione».

Messa da parte la Coppa torna il campionato, con la sfida al Maradona di domenica sera tra le due capolista: «Stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti, è quello che vogliamo. Pensiero al Napoli? No, ho scelto la squadra che stava meglio per affrontare l'Inter. Sappiamo quanto sarà importante quella gara ma avremo il tempo necessario per prepararlo bene».