Milan, Pioli: «Napoli forte, ma noi la volevamo di più»

Due volte al Maradona, due volte corsaro. Anche senza vincere stavolta. Stefano Pioli riporta dopo sedici anni il Milan in semifinale di Champions League grazie all'1-1 di stasera al Maradona. «Ci ricordiamo bene da dove siamo partiti. Per tutti eravamo sfavoriti, ma abbiamo un cuore grande» le parole dell'allenatore rossonero al termine del match.

«Il Napoli è eccezionale, ha fatto bene, ma noi la volevamo con tutto noi stessi questa semifinale. Il vantaggio dell'andata ci ha aiutato, abbiamo scelto di restare bassi per fermare Osimhen» ha continuato Pioli a Mediaset a fine partita «Nella ripresa potevamo fare meglio, ma ci siamo sacrificati tutti. Derby con l'Inter? Probabile. Saranno due partite bellissime, stimolanti e difficili. Ma siamo in semifinale ed è normale. Siamo arrivati fin qui, non vogliamo fermarci ora».