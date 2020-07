«Quello che non abbiamo conquistato quest'anno dobbiamo conquistarlo l'anno prossimo. Il nostro obiettivo non sarà il sesto posto ma qualcosa di più importante». Stefano Pioli guarda con queste prerogative al futuro del suo Milan. «Il Milan deve lottare per tornare in Champions - ha detto alla vigilia dell'ultima giornata di campionato -, abbiamo prestigio, gloria, storia, tifosi fantastici. Bisogna consolidare il lavoro fatto quest'anno, ma si ripartirà da zero: dovremo lavorare tanto e bene. E la continuità mentale deve essere il nostro filo conduttore».



Con un secco «sì», Stefano Pioli ha ammesso di sperare che l'ultima partita di campionato del Milan non sia anche l'ultima di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. «Onestamente mi dispiace» che finisca la stagione, ha aggiunto l'allenatore, ma ai giocatori «fa piacere perché gli abbiamo chiesto tanto. Hanno dato tutto e avranno bisogno di staccare la spina». Serve un ultimo sforzo per la sfida di domani contro il Cagliari. «Non possiamo cambiare il sesto posto ma abbiamo il dovere di concludere bene», ha chiarito Pioli, augurandosi poi nella prossima stagione la riapertura degli stadi: «Se siamo stati forti senza i nostri tifosi lo saremo di più con loro». Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA