Milan, Pioli perde anche Romagnoli: in attacco ci sono solo Leao e Rebic

Alessio Romagnoli non ce la fa: il centrale rossonero non sarà del match questa sera contro il Napoli a San Siro. Pioli non recupera il capitano del Milan e nemmeno l'esterno Calabria, per qualche guaio fisico di troppo dopo la trasferta a Manchester di Europa League. Rientrano Theo Hernandez e Calhanoglu, restano fuori Ibrahimovic e Mandzukic. In attacco, a disposizione solo Leao e Rebic.

LEGGI ANCHE Fabian in Spagna, erede di Saúl: l'Atletico pronto a tuffarsi sull'azzurro

I CONVOCATI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Leao, Rebić.

© RIPRODUZIONE RISERVATA