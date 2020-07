Pioli: «Si parla troppo di futuro, non abbiamo ancora centrato l'obiettivo»

Il Milan non ha proprio voglia di fermarsi e cercherà la sesta vittoria su otto gare post lockdown contro il Bologna a San Siro. Le prestazioni sono ottime, i risultati più che buoni e i numeri anche. Da quando il campionato è ripartito i rossoneri hanno segnato 20 gol con nove marcatori diversi (Castillejo, Rebic, Rafael Leao, Calhanoglu, Bonaventura, Ibrahimovic, Romagnoli, Kessie e Theo Hernandez). Nonostante questo, però, Stefano Pioli predica calma: «Non abbiamo ancora centrato l’obiettivo».



Classifica. «Non c’è bisogno che io la rimetta sulle pareti di Milanello. Il gruppo sa come è la classifica e sa che stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare così. Anche perché non abbiamo ancora centrato l’obiettivo».



Kessie e Calhanoglu. «Sono giocatori intelligenti che sanno interpretare fasi di gioco, sono attenti e propositivi, leggere alcune situazioni che cambiano velocemente».



Ripartenza. «Il lavoro che abbiamo iniziato non poteva dare subito risultati. Abbiamo faticato soprattutto a concretizzare quello che creavamo. Abbiamo lavorato, abbiamo introdotto nuove idee e quindi serviva tempo. Ora siamo diventati squadra».



Futuro. «Se ne parla troppo, è più importante vivere il presente. Domani sarà difficile contro una squadra che ha fatto un partitone contro il Napoli. Stanno bene, ora dobbiamo mettere tutto in campo. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo insistere. Poi vedremo cosa accadrà».



Lavoro. «Sto bene a Milanello e con la squadra, ho trovato una struttura straordinaria».



Quinto posto. «Cerchiamo di fare più punti possibili. Andare direttamente ai gironi di Europa League sarebbe importante, ma dobbiamo recuperare».



Roma. «Loro sono davanti, noi dobbiamo insistere». Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA