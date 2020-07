LEGGI ANCHE

«Stasera è stata dura, perché afrrontavamo una grande squadra come ile perché avevamo dato tanto contro la Juventus». Stefano Pioli applaude il suodopo il pari del San Paolo: «Dopo un primo tempo in sofferenza credo che poi siamo venuti fuori bene con un punto importante, nella ripresa abbiamo fatto meglio noi. Saper stare dentro la partita è necessario per una squadra come la nostra, abbiamo incontrato le squadre più forti del campionato nelle ultime partite ma siamo stati all'altezza».Piccola incomprensione con Ibrahimovic al momento della sostituzione: «era arrabbiato perché pretendeva di più da sé stesso, quando uno esce dal campo non deve mai essere contento» ha detto a Sky Sport. «Sono convinto da sempre della qualità di questa squadra, anche se serve tempo per costruire qualcosa di importante. Oggi siamo una squadra, però, è giusto alzare il livello degli obiettivi., stasera i calciatori erano stremati. Non penso al mio futuro, sono concentrato sul finale di stagione, non dobbiamo avere rimpianti».