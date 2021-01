Archiviata la sconfitta contro la Juventus a San Siro (dopo 304 giorni di imbattibilità, 27 risultati utili consecutivi), i rossoneri ripartono dalla sfida contro il Torino dell’ex Marco Giampaolo. Il Diavolo è in emergenza dopo la defezione di Calhanoglu. Saranno assenti anche Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic, oltre a Krunic e Rebic (positivi al coronavirus). «Dobbiamo resistere», ha detto Stefano Pioli.

Infortuni. «In una stagione complicata sono situazioni che ci possono stare. Abbiamo qualche difficoltà, ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare piuttosto che su trovare soluzioni».

Torino. «È un avversario che ha avuto difficoltà iniziale, ma è normale con un allenatore che porta nuovi concetti. Stanno attraversando un momento positivo».

Prima sconfitta. «Allo stesso modo di come abbiamo gestito le vittorie, non c’è stato bisogno di un mio intervento per sollevare il morale dei giocatori».

Bennacer e Salemaekers. «Possono rientrare col Cagliari. Stanno bene ma non hanno forzato i ritmi».

Ibrahimovic. «Ha svolto il suo programma, ha fatto un po’ di lavoro ma non credo potrà essere disponibile domani».

Momento. «Domani dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante assenze. Dobbiamo resistere».

