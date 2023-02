Milan-Pomigliano 1-0, inconcludente l'assedio delle pantere

Occasione mancata. Costruiscono, imbastiscono, elaborano, ma non concretizzano. Sfiorano più volte il pareggio e il possibile vantaggio. Un vero peccato per le pantere di Gerardo Alfano, superate di misura dal Milan 1-0. Al Vismara decide la rete di Martina Piemonte (69’). E così le rossonere di Maurizio Ganz riscattano il ko dell’andata (2-1).

Al Pomigliano è mancato solo il gol: questione di precisione e di fortuna. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa si movimenta la 17esima giornata di serie A, la penultima della regular season. Super Laura Giuliani dice no a Valentina Gallazzi e sulla respinta la brasiliana Taty spedisce a lato. Subito dopo la serba Sara Cetinja neutralizza il diagonale di Alia Guagni.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in mischia, Piemonte realizza il suo settimo gol stagionale. Negli ultimi 20 minuti le campane assediano le padrone di casa, senza tuttavia trovare il varco giusto. Ci provano la guatemalteca Ana Lucia Martinez (78’) e due volte Amorim Dias. Deborah Novellino centra in pieno la barriera e si accendono le proteste delle granata, che reclamano un rigore per un tocco di mano della francese Lindsey Thomas non sanzionato. Finisce con il decimo successo del Milan in campionato.