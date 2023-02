Milan-Pomigliano con la carica della francese Rabot

Una francese in Italia. All’ombra del Vesuvio sta provando a dare il suo contributo e anche domani pomeriggio non mancherà il suo impegno per Milan-Pomigliano (ore 14.30).

«Da quasi 7 mesi sono a Napoli e sono molto contenta», spiega Iris Madeleine Rabot. «Quando sono arrivata, a causa della differenza rispetto agli Stati Uniti, dove ho vissuto per 4 anni prima di venire in Italia, ho avuto bisogno di un periodo di adattamento», osserva la calciatrice granata. «Ora ho imparato ad amare Napoli e qui sono molto felice. Ho scoperto posti bellissimi: adoro andare al mare, dove mi rilasso, e mi piace anche l’atmosfera e la «follia» del centro di Napoli. Posso certamente dire che sono fortunata ad essere qui», ammette la transalpina.

Anno preolimpico il 2023, che porterà a Parigi 2024. «In Francia c’e’ già una grande eccitazione per le Olimpiadi dell’anno prossimo. Spero che l’Olimpiade di Parigi, oltre a rappresentare il momento culminante dello sport mondiale in tutte le discipline, riuscirà a mettere in evidenza il calcio femminile, che già da alcuni anni richiama un grande interesse da parte della stampa e del pubblico, soprattutto nelle competizioni di livello internazionale», auspica fiduciosa Rabot.

Passione senza confini. «L'amore per il calcio è nato quando avevo solo 5 anni. Ricordo ancora perfettamente il giorno in cui ho scoperto questo bellissimo sport», argomenta la classe 2000. «Ho un fratello gemello e naturalmente mio padre mi ha chiesto se volevo giocare a calcio con lui. Pochi mesi dopo ho chiesto ai miei genitori di trovarmi un club, perché sapevo che era lo sport che volevo fare. E da quel giorno mi sono innamorata di questo sport, e l'amore e la passione per il calcio rimangono ancora oggi», confida soddisfatta la centrocampista.

Lione-Blue Heat-Pomigliano. «Sono orgogliosa del mio percorso. Ho giocato per il Lione dai 10 ai 17 anni, poi ho deciso di perseguire un'altra sfida negli Stati Uniti, che mi ha dato l’occasione di continuare nella carriera sportiva facendo, allo stesso tempo, gli studi universitari. Ho imparato molto giocando per la migliore accademia di calcio femminile al mondo, e sono cresciuta come giocatrice e come persona, lasciando il mio paese e la mia famiglia e i miei amici a soli 17 anni per andare così lontano da casa», asserisce Iris. «Ma è stata la decisione migliore che abbia mai preso, che mi ha reso un’atleta migliore e anche una persona migliore. Il periodo negli Stati Uniti mi ha reso mentalmente più forte. Successivamente ho deciso di venire in Italia, perché avevo bisogno di un'altra sfida, e sapevo che la serie A è un campionato in crescita. Non rimpiango affatto la mia scelta, amo la serie A», argomenta la ragazza nata a Lione. «Pomigliano naturalmente è molto diversa, ma mi piace qui, mi sento bene».

Traguardo stagionale. «L'obiettivo di salvarci è possibile. Tutti nella squadra, i giocatori e lo staff sono concentrati su questo obiettivo e danno tutto ogni giorno per raggiungerlo«, spera convinta. «Ogni giorno, in allenamento, lavoriamo duramente con la massima intensità e qualità per raggiungere questo obiettivo», dice Rabot. «Con le giocatrici di qualità che abbiamo nella squadra, sono certa che ci riusciremo, giocando un buon calcio e non arrendendoci mai. Vogliamo dimostrare di cosa è capace il Pomigliano, e combattiamo sempre, qualunque cosa accada», avverte la francese.

17esima giornata. «Milan-Pomigliano sarà una partita molto importante, perché ogni punto conta. Sarà una battaglia dura, ma non impossibile. Il Milan è una squadra molto buona, noi siamo fiduciose nelle nostre qualità atletiche e tecniche. Abbiamo dimostrato durante la partita di andata, che siamo in grado di batterli e metterli in difficoltà. Tutti sanno che sarà possibile battere il Milan un'altra volta. Daremo tutto il possibile sul campo e andremo a Milano a lottare per i tre punti», conclude Rabot.