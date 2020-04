Appena rientrerà dalla Svezia per Zlatan Ibrahimovic saranno le ultime settimane con la maglia del Milan. Salvo cambi di idea e chiarimenti che nessuno crede possano arrivare, sembra finita la seconda avventura in rossonero per l’attaccante svedese. L’allenatore Stefano Pioli non è felicissimo di questa cosa, riconoscendo l’aiuto che Ibra ha saputo dare alla squadra. Così come Rafael Leao, che ha parlato di Zlatan nella sua chiacchierata su Instagram con l’artista Anyfa. «Dividere lo spogliatoio con Ibrahimovic? Se non sei forte psicologicamente, diventa complicato perché lui ha una personalità forte, ha giocato con grandi calciatori e ha una grande storia alle spalle. Negli allenamenti, poi, è una persona e nelle partite è completamente diverso, molto competitivo. È un giocatore arrogante, ma in senso positivo, perché vuole vincere sempre. È qualcuno che può aiutarmi molto dal punto di vista calcistico». Sono tanti i consiglio che lo svedese dà al giovane attaccante portoghese, arrivato a Milanello la scorsa estate dal Lille: «In allenamento mi sta molto vicino, fin dal suo arrivo ha avuto questo atteggiamento con me. Mi dice che posso fare molto meglio e che ho il potenziale per diventare un punto di riferimento al Milan». Sulla sua prima stagione con la casacca rossonera, Rafael Leao ha concluso: «Bisogna dire che è stato tutto molto veloce. Non avrei mai pensato a 20 anni di ritrovarmi qui, in un club dalla grande storia. Poter rappresentare il Milan alla mia età è un grande orgoglio». Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA