A prescindere da chi lo allenerà e da chi ci giocherà, il Milan della prossima stagione riceverà in eredità da quello attuale «la mentalità, la voglia di provare a essere padroni delle partite, la consapevolezza di avere ottime qualità». Ne è sicuro Stefano Pioli, che ha di fronte le ultime quattro partite della stagione, dopodiché potrebbe essere sostituito sulla panchina rossonera. «Calcolando da inizio 2020, siamo quarti se non terzi in classifica: è un lungo periodo che ci vede protagonisti di prestazioni ad altissimo livello - ha osservato Pioli alla vigilia della trasferta con il Sassuolo - È un grande segnale che la squadra sta dando per il presente e anche per il futuro, tanti giocatori stanno dimostrando di essere all'altezza di un club così importante».

«È un peccato che la stagione finisca? A me interessa che la benzina duri fino al 2 agosto, poi è giusto che la squadra si prenda un pò di tempo. Stiamo correndo forte, fare più punti di quelli fatti finora sarebbe stato difficile anche solo da prevedere. Ma siamo sempre al 7/o posto, il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva».spinge il suo Milan a dare il massimo contro Sassuolo e Atalanta. «Nelle prossime due partite dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra e di stare sul pezzo. Poi avremo un pò di tempo per recuperare energie per le ultime due».