Il Milan ritrova José Mourinho. Appuntamento domani sera all’Olimpico di Roma. Stefano Pioli, per l’occasione ritrova Brahim Diaz, guarito dal Covid. «Uno tra Ibra e Giroud sarà titolare, ma non ci sarà Rebic», ha avvisato l'allenatore dei rossoneri prima della sfida contro la Roma.

Roma. «La Roma è imbattuta in casa, l’unica che ha pareggiato col Napoli; ha talento, qualità e carattere: è un avversario importante. Inoltre, Tutte le partite per noi sono esami e ci prepariamo per superare esami difficili. Crediamo di esserci preparati bene ma sarà una partita difficile perché la Roma ha un grande attacco. Brahim sta meglio, ha fatto una settimana quasi completa. Vediamo domani. All’Olimpico troveremo un ambiente caldo».

La situazione di Ibrahimovic. «Sia Zlatan sia Giroud stanno bene. Stanno mettendo minuti nelle gambe e crescono in condizione. Uno giocherà dall’inizio e l’altro a gara in corso. Sono d'accordo sulle parole di Kjaer, dobbiamo mettere motivazione e provare a vincerle tutte. Gli avversari cambiano e le difficoltà cambiano. Con il Torino abbiamo palleggiato meno del solito ma siamo stati squadra fino alla fine. Non credo che abbiamo giocato male ma bisogna ricordarsi che ci sono avversari che preparano bene le partite. L'importante è avere un'idea e portarla avanti al di là del risultato. Rebic? Non è a disposizione».