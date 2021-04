Uno spareggio Champions che il Milan contro la Lazio non può perdere, dopo il ko di San Siro contro il Sassuolo. Non ci sarà Ibrahimovic: «Giocheranno uno tra Mandzukic e Rafael Leao in attacco», ha detto Stefano Pioli.

Champions. «Se meritiamo di arrivare tra le prime quattro? Sì, ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell’Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa a loro. Possiamo giocarci le ultime giornate con le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare».

Spareggio. «Sì, lo è. Perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio e sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante».

Mandzukic. «Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebbe esserci alla prossima. Mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darsi il giusto apporto nell'area avversaria».

Fallimento. «Non possiamo pensare a questo, non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse».

Lazio. «Una squadra forte, che ha fatto la Champions quest’anno e che abbiamo già battuto, ma sono sempre state partite equilibrate».