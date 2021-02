Il Milan vuole rialzarsi. Dopo il pareggio 2-2 di Belgrado, oggi contro la Stella Rossa cerca la vittoria per conquistare gli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri arrivano anche da due sconfitte consecutive in campionato: ecco perché la partita di oggi ha un significato ancora più profondo. Pioli lascia fuori Ibrahimovic in vista della partita con la Roma, il centravanti lo fa Leao. Fischio d'inizio alle 21 a San Siro.

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Live Roma-Braga 1-0Dzeko sblocca il risultato LA CRISI DEL NAPOLI Napoli, i tormenti di De Laurentiisal telefono con Gattuso e lo...

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao.

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gobeljic, Smic, Kanga, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA