Un'altra brutta notizia per il Milan dopo il pareggio di lunedì sera a San Siro con il Bologna, che ha riportato il Napoli a una sola lunghezza di distacco: Alessandro Florenzi ha rimediato un trauma al ginocchio sinistro contro il Bologna e i controlli effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione al menisco interno. Sarà operato mercoledì in artroscopia a Roma. Il difensore già ad ottobre si era dovuto sottoporre ad intervento chirurgico, allo stesso ginocchio.

Resterà fuori un mese e difficilmente riuscirà a dare il suo contributo in questa volata finale. Stefano Pioli perde così uno dei giocatori più convincenti in questa stagione e che garantiva un'alternativa a Davide Calabria e in altre zone del campo. Non una bella notizia, in un momento in cui la squadra viene criticata passando da essere la favorita per il titolo, ad un gruppo che non ha ancora la consapevolezza di annullare le 'medio-piccole'. Sono 14 i punti persi con rivali che occupano dal decimo al ventesimo posto in classifica. Troppi per appagare le ambizioni di un pubblico che vuole sognare in grande. Ma a preoccupare deve essere soprattutto il reparto offensivo. Nelle ultime tre partite il Milan è andato al tiro 69 volte festeggiando solo 2 gol. Ad andare alla conclusione sono stati in particolare Giroud (15) con soli tre tiri nello specchio, Leao (11) e due in porta, Messias (7) e tre nello specchio. Anche Pioli nel dopopartita ha ammesso che «è mancata qualità negli ultimi venti metri».

Ma non è la prima volta che l'allenatore rossonero ammette questo difetto. Era accaduto già dopo la sconfitta contro il Napoli di dicembre. Il Milan costruisce tanto ma vanifica sotto porta. Ed è un campanello d'allarme da spegnere il prima possibile, ora che la classifica è tornata ad essere cortissima. La ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali è sempre un'incognita e più di un giocatore è parso sottotono, in particolare Leao e Giroud. Discorso a parte invece per Messias che da qualche partita non convince e per Brahim Diaz che non segna addirittura dal 25 settembre e non confeziona un assist dal 4 dicembre. Numeri impietosi per chi indossa la 10 rossonera. Mancano solo sette partite alla fine del campionato e c'è una finale di Coppa Italia da conquistare contro l'Inter. A Pioli serviranno tutti i giocatori, anche Kessié nonostante il suo futuro sia lontano. E con Giroud che parte titolare ormai da due mesi, Ibrahimovic è chiamato a riprendersi in fretta dagli 'acciacchi' per tornare ad essere decisivo. Nei venti minuti concessi contro il Bologna ha rimediato una ferita vicino all'occhio richiusa con quattro punti di sutura. Un combattente, sempre. Ma a questo Milan ora servono i gol.