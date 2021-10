La nona sinfonia di Stefano Pioli. Anche se non brilla nel gioco, il Milan batte il Torino grazie al quarto gol in campionato di Giroud, consolida il primato e stacca il Napoli, indietro di tre punti, ma in campo giovedì con il Bologna. Un cammino, quello del Diavolo, che appare inarrestabile, ma all’orizzonte ci sono due gare fondamentali contro squadre ostiche. In primis la Roma, poi il derby con l’Inter. Nell’intermezzo la Champions con il Porto, l’ultimissima esile speranza di poter continuare l’avventura in Europa.

Il Milan segna subito. Già al 14’: calcio d’angolo, testa di Krunic, Giroud sbuca alle spalle di Lukic e, tenuto in gioco da Belotti, insacca il vantaggio. Il Torino gioca sì una gara fisica, ma non riesce a trovare il varco giusto per poterne approfittare. Qualche pensiero di troppo lo dà Singo, che si imbatte in Kalulu, non in giornata. Nella ripresa la squadra di Ivan Juric è più arrembante. Costringe il Diavolo – che ritrova Theo Hernandez, risultato negativo al Covid qualche giorno fa – nella propria metà campo, senza però arrivare ad arrivare a impensierire davvero Tatarusanu. Juric lancia nella mischia Sanabria ed è lui al 31’ a spaventare il Milan con un diagonale che il vice Maignan riesce a respingere.

Resta il fatto che ai granata serve qualcosa in più per poter riagguantare il pari e mettere in seria difficoltà i rossoneri. Che chiudono con la nona vittoria in 10 gare. Come nel 1954-55, campionato a 18 squadre. All’epoca il primo ko arrivò con la Roma. Ironia della sorte, prossima avversaria del Milan.

Milan-Torino, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

95' - Finisce la partita: il Milan batte il Torino con il punteggio di 1-0

94' - Brivido finale per il Milan: Milinkovic-Savic sfiora, ma nessuno riesce a spingere la palla in rete

90' - L'arbitro assegna 4 minuti di recupero

87' - Ibrahimovic entra in campo al posto di Giroud, autore del gol dell'1-0

85' - Traversa di Praet! Conclusione deviata del centrocampista, la palla scheggia la traversa e termina alta

82' - Tentativo dalla distanza di Theo Hernandez: la palla termina alta

80' - Zaza entra al posto di Aina: Juric finisce i cambi

76' - Sanabria si presenta tutto solo davanti a Tatarusanu: il portiere riesce a neutralizzare il suo tiro incrociato e salvare il risultato

74' - Altro cambio per Juric: fuori Singo, dentro Vojvoda

71' - Theo Hernandez sfonda a sinistra, cross in area: Giroud anticipa Bennacer, di fatto concludendo l'azione del Milan

69' - Calcio d'angolo tagliato di Bennacer, la palla scorre pericolosamente in area, ma nessuno riesce a colpirla

65' - Altri cambi per Pioli: l'allenatore sceglie Bakayoko e Bennacer al posto di Tonali e Krunic

57' - Intervento in ritardo di Pobega: il centrocampista viene ammonito

54' - Doppio cambio per Juric: dentro Praet per Linetty e Sanabria per Belotti

53' - Belotti si smarca in area, ma cicca il tiro col destro e Tatarusanu blocca senza problemi

49' - Pobega si libera bene su azione da calcio d'angolo: il suo colpo di testa è impreciso e finisce sul fondo

46' - Inizia il secondo tempo con tre cambi: riecco Theo Hernandez che prende il posto di Kalulu. Dentro anche Kjaer per Romagnoli e Rodriguez per Buongiorno

PRIMO TEMPO

45' - Finisce senza recupero la prima frazione di gara a San Siro: il Milan è avanti sul Torino per 1-0 grazie alla rete di Giroud su assist di Krunic

36' - Bella giocata di Leao che salta l'avversario con un piccolo sombrero e poi tenta il tiro al volo: il tentativo finisce lontano dalla porta del Torino

34' - Kalulu viene ammonito per aver trattenuto Singo a destra dell'area di rigore

29' - Conclusione di Leao dalla media distanza, pallone centrale che viene bloccato senza problemi da Milinkovic-Savic

26' - Il Toro sfonda sulla destra e arriva un cross a mezza altezza verso il centro dell'area di rigore, Belotti non arriva a impattare il pallone: niente da fare per i granata, sempre più temibili

24' - Singo blocca una buona azione di contropiede per il Milan e stende Leao: inevitabile il cartellino giallo

22' - I granata manovrano ma Singo non riesce a concretizzare l'azione partita da sinistra. Il Milan tenta il contropiede, Leao non trova però la via della porta

18' - Il Torino tenta di reagire: punizione defilata di Brekalo, Pobega anticipa di testa, ma il pallone finisce ampiamente sul fondo

14' - Il Milan passa in vantaggio. Situazione da calcio d'angolo, Krunic spizza sul primo palo, Giroud sbuca sul secondo e appoggia il pallone in rete

9' - Fallo tattico di Romagnoli su Belotti: il difensore viene sanzionato con il cartellino giallo

5' - Il primo cartellino della gara è per Buongiorno, il difensore del Torino è già ammonito, cosa che potrebbe condizionare la sua gara

1' - Tutto pronto a San Siro per il Milan di Stefano Pioli che stasera se la vedrà contro il Torino di Ivan Juric

Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessié; Salemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric