Milan-Tottenham 1-0, Brahim Diaz affonda Conte: i rossoneri tornano a sorridere anche in Europa

Il Milan sorride anche in Europa, nell’andata degli ottavi di Champions. Non è da ricordare per Antonio Conte il ritorno a San Siro (è stato insultato in maniera becera durante il minuto di silenzio per le vittime del tragico terremoto che ha colpito Turchia e Siria), dopo quasi due anni. Da quel 23 maggio 2021, quando festeggiò lo scudetto con l’Inter. Vince il Diavolo grazie al gol di Brahim Diaz, che sblocca il risultato già al 7’. Fa tutto Theo Hernandez, che sembra un giocatore ritrovato dopo il pessimo inizio 2023: il francese va al tiro, Forster respinge, lo spagnolo ribatte, ma Forster para ancora, per poi arrendersi al secondo tentativo dello spagnolo.

Spiazzato dalla veemenza del Milan, il Tottenham prova a reagire, ma il Diavolo controlla con Thiaw e Kalulu e riparte con Theo Hernandez, ma Dier si rifugia in angolo. Poi è Rafael Leao a cercare di andare in gol. Il portoghese riceve palla, scatta, si accentra ma il tiro è alle stelle, da rivedere. Nella ripresa la gara è molto fisica, ma i rossoneri rispondono colpo su colpo agli Spurs. Vengono ammoniti Romero (rischia grosso per un bruttissimo fallo su Tonali) e Dier, che salterà la gara di Londra, valida per il ritorno, dell’8 marzo. Una buona occasione capita ancora ai rossoneri. È un contropiede ben avviato da Rafael Leao, ma su un cross di Giroud gli inglesi si salvano con Perisic. Al 70’ entra Richarlison nel Tottenham, mentre Stefano Pioli risponde con De Ketelaere e Messias al posto di Brahim Diaz e Saelemaekers. Ed è il Milan a vincere il primo round.