Se nella scorsa stagione a San Siro con il Bologna terminò 0-0 (il 4 aprile), in questo campionato il Milan non può già permettersi un altro passo falso dopo l'1-1 di Bergamo contro l'Atalanta di domenica 21 agosto. «Non ricordiamo sempre le partite dell’anno scorso, a me interessa la mentalità della squadra che sa di aver fatto una buona prestazione, non di aver vinto. Non abbiamo affrontato l'Atalanta con superficialità, ma con determinazione e coraggio. Siamo entrati nella storia con lo scudetto, ma vogliamo costruire altre pagine», ha esordito Stefano Pioli in conferenza. A Bergamo è stato decisivo Bennacer, con il gol del pareggio. Con l'algerino il club di via Aldo Rossi sta intavolando la trattativa per il rinnovo, in scadenza nel 2024: «Siamo a inizio stagione, ma non ho mai avuto dubbi che Isma sia un giocatore di qualità. Può essere un centrocampista completo», ha aggiunto l'allenatore rossonero. De Ketelaere può partire dal primo minuto. E con lui ci sarà Giroud centravanti. «Mi fido di Charles perché ha grande potenziale. Può essere pronto a partire dall'inizio. Gli serve tempo. Ha intelligenza, curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta. Vediamo di partita in partita». E sul sorteggio Champions, Pioli ha aggiunto: «È tutt'altro girone dell'anno scorso. Bisogna partire da una base concreta: la Champions pretende prestazioni di alto livello. A livello di qualità e di ritmo devi essere al massimo. Abbiamo le nostre carte da giocare e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Una partita alla volta come sempre, dobbiamo dimostrare che l'esperienza dello scorso anno ci ha aiutato. Se Rafael Leao sfiderà il Chelsea? Non ho nessun altro pensiero che preparare le prossime partite. Leao deve continuare a pensare di migliorare. È sempre motivato e volenteroso».