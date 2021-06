Milan, Giroud adesso è un intrigo: è ufficiale il rinnovo con il Chelsea

Ora è ufficiale. Olivier Giroud, obiettivo di calciomercato del Milan, ha rinnovato il contratto con il Chelsea, fresco Campione d'Europa. Di seguito il comunicato del club londinese: «Confermiamo che l’opzione per estendere il contratto del francese per un’ulteriore stagione è stata esercitata ad aprile di quest’anno. Il contratto di Giroud sarebbe scaduto alla fine di questa stagione, ma l’estensione contrattuale significa che il 34enne continuerà a giocare a Londra per un altro anno».