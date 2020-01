Dopo l'uscita di Suso, il Milan cede altri due giocatori: Piatek, che si trasferisce a titolo definitivo all'Hertha Berlino, e Ricardo Rodriguez, virtualmente del Psv. Tra stasera e domani l'attaccante polacco sarà in Germania per sostenere le visite mediche e firmare tutti i contratti. Ai rossoneri 27 milioni di euro con bonus. Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA