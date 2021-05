Milik, ancora sfortuna per il polacco: guai al ginocchio, a rischio l'Europeo

Ancora una pessima notizia per Arkadiusz Milik, l'ex attaccante del Napoli che lo scorso gennaio si è trasferito a Marsiglia in Ligue 1 per ritrovare continuità e poter giocare gli Europei con la sua nazionale. Europei che però ora sono a rischio: appena arrivato nel ritiro della Polonia, infatti, lo staff medico ha ravvisato un nuovo problema al ginocchio sinistro che rischia di tenerlo a casa.

Il problema al menisco sarebbe venuto fuori nell'ultima giornata di campionato con il Marsiglia, qualche giorno fa. Milik volerà domani a Barcellona per una visita specialistica che potrà aprire o chiudere le porte alla sua partecipazione agli Europei. Già con la maglia del Napoli il polacco aveva rotto il legamento crociato sia del ginocchio destro che proprio di quello sinistro.